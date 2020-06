Sophie Ellis-Bextor, bekend van de hit Murder On The Dancefloor, ligt in het ziekenhuis nadat ze dinsdagavond van haar fiets is gevallen. De 41-jarige zangeres heeft wat verwondingen opgelopen, maar verkeert verder in goede gezondheid.

Ellis-Bextor vertelt woensdag op Instagram dat ze tijdens een avondritje in haar woonplaats Londen van haar fiets viel en naast de Theems belandde.

"Het gaat oké, ik heb wat verwondingen opgelopen", aldus de Britse. "Ik heb de foto in zwart-wit geplaatst, zodat het minder heftig is."

Ook dankt ze het ziekenhuispersoneel en de vier hardlopers die haar hebben geholpen na haar val. "Jullie waren ontzettend kalm en geruststellend." De zangeres werd vervolgens naar de eerste hulp gebracht.

Ellis-Bextor brak in 2001 door met haar hit Groovejet. Ze is getrouwd met Richard Jones en samen hebben ze vijf zonen.

Sophie Ellis-Bextor deelt vanuit het ziekenhuis een foto. (Foto: Instagram/Sophie Ellis-Bextor)