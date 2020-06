Linda de Mol heeft een leuke tijd gehad in Duitsland, maar ziet zichzelf daar niet meer werken, vertelt ze aan Veronica Magazine.

"Het was een leuke, maar vooral ook pittige en stressvolle periode van meer dan tien jaar, waarin ik bijna alle grote zaterdagavondshows in Duitsland deed", zegt De Mol.

Heimwee heeft ze niet en ze ziet zichzelf ook niet teruggaan. "Dat is me vaak gevraagd en er komen nog steeds regelmatig verzoeken vanuit Duitsland. Maar ik heb inmiddels ook kinderen en doe natuurlijk veel meer in Nederland. Acteren, mijn werkzaamheden voor het blad, een eigen zender... Een terugkeer naar de Duitse tv ambieer ik echt niet meer", aldus de 55-jarige presentatrice.

De Mol werd in Duitsland bekend door het presenteren van het goedbekeken programma Traumhochzeit. Dat was "bizar", volgens De Mol. "Het ene moment zat ik met John (de Mol, Linda's broer, red.) op het terras in Keulen en was er geen hond die me kende. Drie weken later moest ik die kant op voor wat persdingen en wist iedereen wie ik was."