Sarah Jessica Parker en haar zakenpartner George Malkemus zijn aangeklaagd door een voormalig werknemer van haar kledingketen Eponymous. De Sex and the City-actrice zou Heather Holt tussen december 2018 en maart 2020 geen overuren hebben uitbetaald, meldt Page Six.

Holt heeft dinsdag documenten ingediend bij het hooggerechtshof van de staat New York. In de documenten staat niet het bedrag vermeld waarop Holt meent recht te hebben.

Een woordvoerder van Parker zegt kennis te hebben genomen van de beschuldiging. Het team van de actrice belooft de aantijgingen te zullen onderzoeken.

Parker bezit twee Eponymous-winkels in New York. De keten die voornamelijk schoenen verkoopt, heeft ook vestigingen in onder meer Las Vegas, Dubai en Canada.