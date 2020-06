Peter Heerschop vond het vroeger geen mooi gezicht om te zien hoe zijn vader aan het sporten was. Daarom denkt de cabaretier te weten hoe mensen naar hem kijken nu hij zelf ouder wordt, vertelt hij aan Ruud de Wild in de podcast 30 Minuten Rauw.

"Toen ik vroeger naar mijn vader ging kijken als hij aan het sporten was, zag dat er gewoon niet uit", aldus de 59-jarige Heerschop. "Ik weet nu hoe mensen naar mij kijken."

"In m'n hoofd is het atletisch, is het soepel, is het mooi, maar dat is het niet", beoordeelt Heerschop zijn eigen atletische vermogen. "Het is verschrikkelijk. Een versleten knie, een schouder niet lekker, soms niet op een naam kunnen komen… godsamme. Dat."

Heerschop studeerde voor zijn carrière als cabaretier af aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding. De geboren Bussumer hoopt op 7 september zijn zestigste verjaardag te vieren.