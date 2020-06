Berget Lewis wijt het einde van haar relatie met Maik Galenkamp aan de coronacrisis, zegt ze woensdag in De Telegraaf. Volgens de zangeres zaten zij en de chef-kok tijdens hun thuisquarantaine te veel op elkaars lip.

"Het is heel simpel, onze relatie heeft de coronacrisis gewoon niet overleefd", aldus Lewis. "Moet je in thuisquarantaine, dan zit je continu op elkaars lip. Het betekende in ons geval de druppel."

Galenkamp bevestigde maandag dat zijn relatie met Lewis rond Pasen tot een einde was gekomen. De chef-kok deed geen uitspraken over de reden voor de breuk.

Lewis en Galenkamp hadden sinds 2018 een relatie. De 48-jarige zangeres, bekend van onder meer de formatie Ladies of Soul met Edsilia Rombley, Glennis Grace en Candy Dulfer, was eerder twee jaar getrouwd met Sebastiaan van Rooijen.

