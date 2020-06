Een naaktportret van Jennifer Aniston, dat fotograaf Mark Seliger in 1995 heeft gemaakt, wordt geveild voor het goede doel. De opbrengst is bedoeld voor de strijd tegen het coronavirus, maakt de actrice dinsdag bekend via Instagram.

Op de zwart-witfoto zit Aniston in kleermakerszit, terwijl ze haar lichaam strategisch bedekt. Aniston maakte het nieuws bekend met een video waarin te zien is dat de beroemde fotograaf in een donkere kamer aan de foto werkt.

De twee werkten samen toen Seliger de hele cast van de serie Friends fotografeerde. De populaire sitcom was in het jaar ervoor in première gegaan.

"Mijn beste vriend Mark Seliger werkte met RADvocacy (een non-profitorganisatie die zich inzet voor goede doelen, red.) en Christie's (Brits veilinghuis, red.) samen om 25 van zijn portretten - waaronder het mijne - te veilen voor de strijd tegen het coronavirus", schrijft de 51-jarige Aniston.

Alle opbrengsten van de verkoop gaan naar de National Association of Free and Charitable Clinics, die mensen in de VS gratis coronatests en -zorg aanbiedt, aldus Aniston.

Er is maandag al 6.500 dollar (meer dan 5.800 euro) geboden voor het portret.

Het portret van Jennifer Aniston. (Foto: Instagram/Jennifer Aniston)