Jimmy Fallon sprak zich maandag tijdens een uitzending van The Tonight Show uit over een oude Saturday Night Live-sketch waarvoor hij zijn gezicht zwart had geschminkt. "Ik ben geen racist, ik voel mij niet zo."

In de sketch, die in 2000 werd uitgezonden, deed de zwart geschminkte Fallon zich voor als comedian Chris Rock. Daardoor kwam Fallon onlangs onder vuur te liggen en werd de hashtag #JimmyFallonIsOverParty trending op Twitter.

De talkshowhost bood via Twitter zijn excuses aan. Fallon zegt dat het hem erg spijt dat hij "deze ongetwijfeld aanstootgevende beslissing" heeft genomen en bedankte iedereen die hem hiervoor verantwoordelijk houdt.

Op maandagavond vertelde de presentator dat hij zichzelf afgelopen week een spiegel heeft voorgehouden. "Ik was geschokt", zei hij. "Niet omdat mensen me wilden 'annuleren'. Wat mij het meest achtervolgde, was: hoe zeg ik dat ik van deze persoon (Chris Rock, red.) hou? Ik respecteer deze man meer dan de meeste mensen. Ik ben geen racist. Ik voel me niet zo."

Hij zei zich aanvankelijk stil te hebben gehouden, omdat hij dacht dat een reactie alles erger zou maken. "Door gesprekken met experts realiseerde ik me dat de stilte de grootste misdaad is. We moeten iets zeggen. We moeten blijven zeggen dat het niet oké is en langer dan slechts één dag op Twitter."