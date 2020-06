Actrice Samantha Marie Ware zegt dat haar tegenspeelster Lea Michele haar leven tot een hel maakte tijdens de opnames van Glee. Haar collega deed haar zelfs twijfelen of ze nog wel een carrière in Hollywood wilde, schrijft ze op Twitter.

Ware besloot haar ervaringen met Michele met haar volgers te delen nadat laatstgenoemde een tweet plaatste over het overlijden van George Floyd, die om het leven kwam door politiegeweld in de Verenigde Staten. "George Floyd verdiende dit niet. Dit was geen losstaand incident en het moet ophouden", schreef de actrice.

Ware reageerde hier fel op: "Weet je nog hoe je mijn eerste televisieoptreden tot een hel maakte? Want ik zal dat nooit vergeten. Volgens mij vertelde je iedereen dat je je behoefte in mijn pruik zou doen als je de kans zou krijgen. Je pesterijen brachten me aan het twijfelen of ik überhaupt nog wel een carrière in Hollywood wilde."

Michele heeft nog niet op het verhaal van Ware gereageerd.

Ware speelde het personage Jane Hayward in het zesde seizoen van Glee, waarin Michele als Rachel Berry een van de hoofdrollen vertolkte. De musicalserie kwam in 2015 na zes seizoenen ten einde.