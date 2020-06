Jackie Groenen leest op dit moment voor de zesde keer het boek The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald. De 25-jarige voetbalster zegt in een interview in Helden dat ze een zwak heeft voor nostalgie.

"Mijn interesse voor dat nostalgische begon bij muziek. Ik ben er niet echt mee opgegroeid. We hadden wel een platenspeler thuis, draaiden veel oude platen, maar mijn ouders waren er niet overdreven geïnteresseerd in. Dat heb ik veel meer."

The Great Gatsby verscheen in de jaren twintig van de vorige eeuw, een periode die Groenen zeer waardeert. "Ik hou van die artistieke kant met woorden, het spelen ermee. Dat zit heel erg in muziek, maar ook in boeken. Daardoor ben ik boeken gaan lezen uit die tijd."

Groenen, die in 2017 Europees kampioen werd met het Nederlands elftal, zegt dat ze niet in een kunstzinnige omgeving is opgegroeid. "Wij gingen vroeger als we een stad gingen bezoeken wel naar een museum, maar onze aandacht was meer gericht op gebouwen. Mijn vader is architect, dus hij was meer geïnteresseerd in bijvoorbeeld oude kerken. Kunst­kenners zijn we totaal niet."

'Je ziet geen Vermeer aan de muur hangen'

In haar huidige woonplaats Manchester is genoeg cultuur te vinden, zegt Groenen. Maar de stad doet een beetje onder voor Amsterdam en het Rijksmuseum.

"Er zijn zeker plekken in Manchester waar je als kunstliefhebber goed terecht kunt, in bijvoorbeeld de wijk Northern Quarter. Tekeningen op de muren, graffiti; heel gezellig. Maar je ziet er geen Vermeer aan de muur hangen."