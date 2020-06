Carole Baskin heeft het land waarop de dierentuin van 'Tiger King' Joe Exotic gevestigd was overgenomen. De eigenaar van opvangcentrum Big Cat Rescue kreeg het stuk land door een rechter toegewezen, meldt TMZ op basis van rechtbankpapieren.

In de Netflix-documentaire Tiger King is te zien hoe Joe Maldonado-Passage, zoals Exotic eigenlijk heet, het aan de stok krijgt met Baskin. Zij ziet zijn dierentuin vol tijgers en leeuwen het liefst sluiten en hij probeert haar in een kwaad daglicht te stellen door voor zijn shows met dieren de naam Big Cat Rescue Entertainment te gebruiken.

Voor het gebruik van die naam werd hij door Baskin aangeklaagd. Zij won de zaak en had recht op een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (zo'n 895.000 euro). Omdat Exotic dit geld niet had en zijn dierentuin op naam van zijn moeder en de nieuwe eigenaar Jeff Lowe had gezet, moest Baskin lange tijd op haar geld wachten. De rechter heeft de eerdere overdracht van eigendom van het dierenpark ongeldig verklaard.

Daarom is nu besloten dat de schulden van Exotic worden afbetaald door Baskin het stuk land in Wynnewood in de Amerikaanse staat Oklahoma waar de dierentuin op gevestigd is toe te wijzen. Lowe, die het park nog steeds overziet, heeft te horen gekregen dat hij 120 dagen de tijd krijgt om zijn bezittingen, inclusief de tijgers en leeuwen, er weg te halen.

Lowe liet in de tussentijd al een nieuwe dierentuin bouwen in Thackerville, waar de dieren naar alle waarschijnlijkheid naar worden overgeplaatst.

Exotic zit momenteel een celstraf van 22 jaar uit voor het inhuren van een man om Baskin om het leven te brengen en het mishandelen en doden van dieren in zijn park.