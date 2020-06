Nicky Romero heeft niets met vrouwen die vooral de vriendin van een bekende dj willen zijn. Dat vertelt de dj in gesprek met Glamour.

"Maar ik denk ook dat er twee groepen vrouwen zijn: de ene groep vindt het heel spannend en wil het leven van een 'dj-vrouw' ervaren. En je hebt een groep vrouwen die wat terughoudender is en denkt: dat is niets voor mij. Ik heb meer raakvlakken met de vrouwen die terughoudender zijn, maar die dames sturen mij geen berichtje."

De 31-jarige dj geniet van zijn vrijheid zonder relatie, maar ziet ook de waarde van het delen van het leven met een partner.

Nicky Romero, die in werkelijkheid Nick Rotteveel heet, is sinds 2019 vrijgezel. Toen kwam na een jaar een einde aan zijn relatie met Lisa. Daarvoor had Romero een relatie met topatlete Dafne Schippers.