Mikky Kiemeney beseft pas sinds ze tijdelijk terug is in Nederland, hoe fijn ze het heeft in Barcelona. De vriendin van voetballer Frenkie de Jong heeft het in de Spaanse stad minder druk, vertelt ze in Glamour.

"In Amsterdam ren ik van afspraak naar afspraak, lunch ik met vriendinnen, zie ik mijn familie, ben ik de hele dag bezig", aldus Kiemeney.

"In Barcelona werk ik vanuit huis, sport ik veel en geniet ik veel samen met Frenk, thuis. Nu ik hier zit, besef ik pas hoe lekker ik het daar heb."

Kiemeney, die een eigen kledinglijn heeft opgezet, zegt het de eerste maanden in Barcelona moeilijk te hebben gehad. Haar voetballende vriend was de eerste periode na zijn overstap van Ajax naar FC Barcelona vorig jaar juli veel van huis, terwijl ze geen idee had hoe ze haar leven in Spanje moest opstarten.

"Ik vond dat ik niet mocht zeuren", herinnert de 22-jarige Kiemeney zich die beginperiode, waarin ze zich "zo alleen" voelde. "Vrienden riepen: 'Wat tof dat je in Barca zit! Wat een leven!' Stel je niet aan, dacht ik dan."