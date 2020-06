Giel de Winter is vader geworden van een zoon. Het kind heeft de naam Fedde gekregen. "Het is niet te bevatten, totdat je het zelf meemaakt", zei de StukTV-presentator dinsdag tegen Radio 538.

Het kind kwam afgelopen zondag ter wereld. De moeder van het kind is thuis bevallen.

"Het is een prachtige thuisbevalling geworden. Ik heb volgens mij anderhalf uur achter elkaar staan huilen. Zo mooi. Het is niet te bevatten tot je het zelf meemaakt."

De Friese naam Fedde staat voor vrede en bescherming, liet de dertigjarige De Winter weten. "Dat vonden we een mooie benaming."

De Winter had niet op sociale media gedeeld dat hij vader zou worden. Het stel wil het kind ook zo min mogelijk online laten zien en wil dat de jongen in alle rust kan opgroeien. "Thuis is zijn enige veilige plekje en dat moet zo blijven."