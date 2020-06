De relatie van zangeres Berget Lewis met Maik Galenkamp is na twee jaar voorbij, bevestigt de chef-kok maandag aan De Telegraaf. Hun gezamenlijke project Food Meets Music is door de breuk stopgezet.

"We zijn gewoon goed uit elkaar gegaan en pakken, los van de ander, het leven weer op", aldus Galenkamp over de breuk, die plaatsvond rond Pasen. "Als ik haar ergens zou tegenkomen, denk ik dat we elkaar wel gewoon gedag zouden zeggen."

Over het project Food Meets Music van Lewis en Galenkamp zegt de zus van de zangeres dat "In goed overleg is besloten die samenwerking geen vervolg te geven." Het project zou de werelden van de zangeres en de chef-kok samenbrengen.

Lewis en Galenkamp waren samen sinds 2018. Vier jaar daarvoor was de 48-jarige zangeres twee jaar getrouwd met Sebastiaan van Rooijen.