Nicolette van Dam voelde maandagochtend de nodige spanning, omdat Brasserie Van Dam in Amsterdam weer open mocht. Ze runt de familiezaak samen met haar broer Sebastiaan van Dam.

"Ik was misselijk van de zenuwen, in positieve zin dan", vertelt Van Dam aan NU.nl.

"Er ging van alles door m'n hoofd: wat kun je verwachten? Hoe gaan mensen om met de nieuwe regels? Maar alles verliep heel smooth. We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt met ons team en het staat gewoon strak, dus we hebben een fijne basis."

Volgens de regels van de regering ging de zaak om 12.00 uur open. "Geen minuut eerder: we hebben niet gesjoemeld", lacht Van Dam. "We werken nu met reserveringen, hoewel je voor het terras ook spontaan langs kunt komen. Maar dan weet je natuurlijk niet zeker of je plek hebt."

De zaak zat volgens de presentatrice vol. "Ik vind het heel bijzonder dat onze gasten zo trouw zijn. We hebben ook officieel een toost gedaan toen we open gingen, dat was wel een kippenvelmoment. Ik had een brok in m'n keel, want hier hadden we allemaal zo lang naar toegeleefd."

In plaats van de negentig gasten die normaal binnen kunnen zitten, is er momenteel plek voor maximaal dertig man. "De schade die je hebt opgelopen, haal je niet meer in", stelt Van Dam. "Maar we zijn weer open en dat is wat telt. Ook gaan we door met de afhaalservice waarmee we waren begonnen en zo blijf je zoeken naar nieuwe mogelijkheden."