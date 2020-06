Faith Evans is afgelopen week aangehouden voor huiselijk geweld en vrij op borgtocht, meldt TMZ. De Amerikaanse zangeres zou haar echtgenoot, muziekproducer Stevie J, hebben geslagen.

Politieagenten in Los Angeles zouden rond 1.00 uur zijn afgegaan op een melding van een ruzie.

De politie constateerde verwondingen aan het gezicht van Stevie J en arresteerde Evans op verdenking van huiselijk geweld. De zangeres kwam later op de dag op borgtocht vrij.

Het stel heeft nog niet gereageerd op vragen over de vermeende mishandeling.

Evans en Stevie J trouwden in juli 2018 in een hotel in Las Vegas. Het jaar daarop ontkende het echtpaar dat hun huwelijk in zwaar weer zou verkeren.