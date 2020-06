Kim Kardashian en Kanye West dreigen hun ex-bodyguard met een schadeclaim van minimaal 10 miljoen dollar (ongeveer 9 miljoen euro) als deze niet stopt met spreken over zijn ervaringen met het echtpaar, meldt TMZ maandag. De voormalig bodyguard zou zich door zijn uitspraken niet houden aan een contract dat hem verplicht tot zwijgen over zijn werkzaamheden voor de rapper en de realityster.

Kardashian en West zouden een brief naar hun voormalig bodyguard Steve Stanulis hebben gestuurd. Hierin beweren de realityster en de rapper dat Stanulis in mei "onjuiste en lasterlijke" uitspraken zou hebben gedaan in de Hollywood Raw Podcast over Wests "belachelijke regels". Stanulis beweerde onder meer dat hij altijd tien passen achter de rapper moest lopen.

De realityster en de rapper halen in de brief aan dat Stanulis in februari 2016 een contract zou hebben ondertekend dat hem ervan weerhoudt om persoonlijke en zakelijke informatie over hen naar buiten te brengen. Als de voormalig bodyguard van het echtpaar nog een keer uitspraken over het koppel doet, kan hij een rechtszaak en de schadeclaim tegemoet zien.

Via zijn publicist laat Stanulis weten dat er wat hem betreft geen sprake is van contractbreuk. De bodyguard zou in de podcast alleen hebben gesproken over gebeurtenissen die al bekend zouden zijn.

In mei 2016 dreigden Kardashian en West al met een schadeclaim van 30 miljoen dollar omdat de bodyguard drie keer eerder uitspraken zou hebben gedaan over het echtpaar. De bodyguard had onder meer beweerd dat hij was ontslagen omdat West jaloers zou zijn op zijn geflirt met Kardashian.