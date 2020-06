Elske DeWall is in verwachting, meldt ze op Instagram. De Friese zangeres deelt een foto waarop ze een echofoto vasthoudt.

"Baby onderweg", aldus DeWall, die geen uitspraken doet over het geslacht van de baby. De zangeres maakt ook niet bekend wanneer ze is uitgerekend.

DeWall heeft een relatie met Appie Kooistra. De 34-jarige zangeres werd in mei 2014 moeder van zoon Herre, uit een vorig huwelijk.

De artieste bracht in 2010 haar debuutalbum Balloon Over Paris uit en zong de titelsongs voor de speelfilm Alle Tijd en de serie Moordvrouw met Wendy van Dijk. De zangeres zong duetten met Lionel Richie en deed in 2019 mee aan Dancing on Ice.

Elske DeWall kondigt aan dat ze in verwachting is. (Foto: Instagram/ Elske DeWall)