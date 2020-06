De Belgische prins Joachim heeft via zijn advocaat excuses aangeboden voor het schenden van de coronamaatregelen tijdens zijn verblijf in Spanje, meldt El País. Zaterdag werd bekend dat de 28-jarige prins eind mei het coronavirus heeft opgelopen.

In een verklaring via zijn advocaat zegt prins Joachim zijn daden "diep te betreuren." De tiende in lijn voor de Belgische troonopvolging belooft de consequenties van zijn gedrag te aanvaarden.

De prins was in mei tijdens een bezoek aan Spanje aanwezig op een feest in de stad Córdoba met 27 personen, ondanks dat in Spanje een verbod op samenkomsten van meer dan 15 mensen gold. Ook zou hij zich na aankomst in het Zuid-Europese land op 24 mei hebben onttrokken aan de verplichting om eerst veertien dagen in quarantaine door te brengen.

De Spaanse autoriteiten en lokale politici hebben kritiek geuit op het gedrag van prins Joachim. Het is niet precies bekend waar en hoe hij besmet is geraakt.

