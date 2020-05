Jim Bakkum sloeg 2,5 week geleden de handen ineen met Glennis Grace om geld in te zamelen voor de doodzieke Jayme. Als het eenjarige kindje geen medicijn zou krijgen tegen zijn spierziekte SMA type 1, zou hij het niet overleven. Stichting Team Jayme maakt zondag via haar website bekend dat het streefbedrag van 1,9 miljoen euro is behaald. "We did it!", schrijft de Bakkum op Instagram.

"Allereerst willen Bettina Holwerda (Bakkums vrouw, red.) en ik, ook namens Team Jayme, al die lieve mensen bedanken die gedoneerd, gedeeld en gesteund hebben", schrijft de 32-jarige zanger en acteur bij een foto van Jayme.

"Ook al liepen we voorop in de strijd de afgelopen weken en zijn wij Team Jayme's grootste supporter, wij zíjn niet Team Jayme. Dat zijn zijn ouders en familie. Wij weten alleen dat ze nog in afwachting zijn van een arts in Nederland/Europa die het medicijn toe wil/kan dienen. Het blijft dus nog even spannend! Maar één hele grote last is nu weg... dankzij jullie allemaal."

Bakkum maakte met Grace het lied Ik Kijk Naar Jou om geld in te zamelen voor het dure medicijn. "Het nummer vertelt eigenlijk het gevoel van de moeder of vader naar het zieke kindje toe. In dit geval de ouders van Jayme", vertelde de zanger in Shownieuws.

Bakkum kent Jayme en zijn ouders niet persoonlijk, maar hoopte toch dat mensen wilden doneren. "Dit raakt mij. Als vader en als mens. We leven in bizarre tijden. Laat staan als je moet leven met dit drama. De angst om je kind te verliezen."