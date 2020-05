Bert van Leeuwen is voor de derde keer opa geworden. Zijn oudste dochter Pauline is voor de tweede keer bevallen van een meisje.

Het meisje heet Luna Kate, maakt Pauline bekend op Instagram. "Zo trots is Lymée op haar zusje", schrijft ze bij een aantal foto's. Het is het tweede kindje voor Pauline en haar man René Bernaerts.

De presentator van Het Familiediner kan binnenkort nog een derde kleinkind verwachten. Zijn schoondochter, Victoria's Secret-model Romee Strijd, maakte eerder deze week bekend een kindje te verwachten met haar partner Laurens van Leeuwen. Het is niet bekend wanneer ze is uitgerekend.



Boris van Leeuwen, Bert van Leeuwens' oudste kind, werd in 2018 vader van een zoon: Milo,

Lymée met haar zusje Luna Kate. (Foto: Instagram/Pauline van Leeuwen)