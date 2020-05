Prins Joachim van België, de jongste zoon van prinses Astrid, is besmet met het coronavirus. Dat melden verschillende Belgische media zaterdag na bevestiging van het Koningshuis.

Het nieuws is aan het licht gekomen doordat de 28-jarige Joachim op bezoek was in het Spaanse Córdoba. Uit een interne overheidsbrief die door het Spaanse El Confidencial werd gepubliceerd, blijkt dat een besmet persoon uit België aanwezig was geweest tijdens een reünie waar 27 personen bij aanwezig waren. Een aantal bronnen spreekt van een illegaal lockdownfeestje, maar die informatie wordt nergens bevestigd.

De reünie van familie en vrienden zou op dinsdag hebben plaatsgevonden. Vervolgens zou de prins op woensdag de eerste symptomen van COVID-19 hebben vertoond en op donderdag in België positief hebben getest op het virus. Waar en hoe hij besmet is geraakt, blijft verder onduidelijk.

Volgens het Belgische VRT was de prins in Córdoba in het kader van een stage. Hij heeft daarnaast een relatie met Victoria Ortiz Martínez-Sagrera, die tevens in de Spaanse stad woont.