Sander Schimmelpenninck heeft zich medisch laten onderzoeken omdat hij de afgelopen tijd last had van pijn op zijn borst. De reden blijkt stress te zijn over de presentatie van NPO1-talkshow Op1.

"Ik heb bij de cardioloog allerlei testen ondergaan", zegt de 35-jarige presentator en hoofdredacteur van Quote in de Zelfspodcast die hij samen maakt met jeugdvriend en zanger Jaap Reesema.

"Daaruit bleek dat ik de longen heb van een paard en de schoonste vaten die ze ooit gezien hebben. Alles was fantastisch. Dus het ging gewoon om stress."

Schimmelpenninck ziet een direct verband met de coronacrisis, waardoor hij opeens zeeën van tijd heeft en daardoor juist uit zijn ritme raakte. "Mijn arts zei dat er veel mensen met soortgelijke klachten naar hem toe komen de laatste tijd. Hij ziet dit vooral vaak bij hele drukke mensen wiens adrenalinespiegel door de coronacrisis opeens naar beneden zakt."

'Zag er vanaf dinsdag al tegenop'

Volgens Schimmelpenninck, die elke donderdagavond samen met Welmoed Sijtsma Op1 presenteert , is er een enorm verschil met zijn leven van voor de crisis. "Toen had ik veel afspraken en stond ik de hele tijd 'aan'. Nu zit ik tot 14.00 uur in mijn pyjama. Daarna ga je douchen, je rent een rondje. En dat is het."

"En wat gebeurt er dan: die weinige piekmomenten die je wel hebt, in mijn geval Op1, voor 1,5 miljoen kijkers, daar ga je dan als een berg tegenop zien. Ik merkte het op dinsdag al. Pff, donderdag weer naar dat stomme Op1."

De stress komt door Schimmelpenninck in zijn geval dus juist niet door een te volle agenda. "Hiervoor deed ik Op1 er na een drukke dag gewoon even bij. Stress hangt dus vaak helemaal niet samen met druk zijn, maar juist met schommelingen in je ritme."