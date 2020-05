Anouk heeft ervoor gekozen om vanwege haar astma in zelfquarantaine te gaan. In een bericht op Instagram schrijft de zangeres zaterdag dat ze het risico op een coronabesmetting zo wil beperken.

"Mede door de gesprekken met mijn long- en huisarts ben ik extra voorzichtig", schrijft Anouk. "Zeker aangezien er met alle versoepelingen in de aankomende weken weer een groter risico is om besmet te raken."

De zangeres laat weten dat ze na overleg met haar gezin een "stap opzij" doet en voorlopig in zelfquarantaine gaat. "Hoe moeilijk dat ook is", schrijft ze.

Anouk keerde eind april terug uit Marokko, waar ze zeven weken vastzat na de uitbraak van het coronavirus. "Ik had niet verwacht dat ik na een maand thuis te zijn alweer weg zou gaan", schrijft ze. "Maar ik zie nu al dat dit de juiste beslissing is. Ondanks dat ze het thuis moeilijk vinden dat ik er niet ben, kunnen ze nu wel vrijuit hun eigen ding doen, sporten en afspreken met vrienden."

De zangeres is met haar twee katten naar het huis van een vriend in Amsterdam vertrokken. Op die manier lukt het nog om familie te blijven zien. "Gelukkig woon ik niet ver weg en kan ik zo op de fiets of in de auto stappen om - weliswaar zonder ze te kunnen knuffelen - ze in de buitenlucht wel te kunnen zien."