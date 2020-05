Verschillende Amerikaanse beroemdheden spreken zich via sociale media uit over de gebeurtenissen in Minneapolis. In die stad stierf maandag de 46-jarige George Floyd na een hardhandige arrestatie. Een overzicht van de online reacties.

Beyoncé

"George Floyd verdient gerechtigheid", zegt Beyoncé in een video op Instagram, waarin ze haar volgers oproept om een online petitie te tekenen. "We waren allemaal getuige van zijn moord op klaarlichte dag. We mogen dit niet normaliseren. Stop met het zinloos vermoorden van mensen. Stop met zeggen dat gekleurde mensen minder menselijk zijn. We kunnen niet langer wegkijken."

Michael B. Jordan

Acteur Michael B. Jordan deelt het logo van de maatschappijkritische hiphopgroep Public Enemy om zijn punt te maken. "Veel mensen zien hier een politieagent in, maar het stelt een zwarte man voor. Dit logo staat voor het vizier dat op zwarte mensen gericht is. Als je er iets anders in zag, denk dan anders. Dit land is gebouwd over de ruggen van onze voorvaders, die constant op de korrel werden genomen. Eén arrestatie is niet genoeg. Dit is slechts het begin."

Barack Obama

Oud-president Barack Obama wijdt een bericht op Twitter aan de dood van Floyd. "In een tijd waarin een pandemie en economische crisis alles beheerst, is het normaal om te wensen dat het leven weer normaal wordt. Maar we moeten onthouden dat het voor miljoenen Amerikanen bizar en pijnlijk genoeg 'normaal' is om anders behandeld te worden. Dit zou niet normaal moeten zijn in het Amerika van 2020. Het mag niet normaal zijn."

"We hebben met zijn allen de taak om samen te werken aan een 'nieuw normaal', waarin de nalatenschap van onverdraagzaamheid en ongelijke behandelingen niet langer onze instituten en harten infecteert."

Jimmy Kimmel

In een video op Instagram spreekt Jimmy Kimmel zijn woede uit over Donald Trumps reactie om het leger in te zetten in Minneapolis. Intussen wil hij zijn oproep niet alleen om de president laten draaien. "Dit gevoel van hopeloosheid en frustratie bij zwarte mensen broeit al veel langer. We moeten hier niet de regering de schuld van geven, maar onszelf."

Oprah Winfrey

In een bericht op Twitter spreekt Oprah Winfrey haar ontsteltenis uit. Ze richt zich vervolgens tot de overleden Floyd. "We spreken je naam uit, maar laten hem deze keer niet alleen een hashtag blijven. Je geest wordt opgetild door iedereen die schreeuwt om gerechtigheid in jouw naam."

Amber Rose

Amber Rose maakt zich zorgen over de toekomst van haar zwarte zoons en reageert fel op de situatie in de VS. "We hebben allemaal geprobeerd om vredig te protesteren en dat heeft niet gewerkt", schrijft ze op Instagram. "Dus nu weet je het: als een witte politieagent voor de zoveelste keer zonder reden een zwarte man vermoordt, zullen er steden branden."

Kristen Bell

Via Instagram deelt Kristen Bell een oproep van schrijver en kunstenaar Cleo Wade, over het bespreekbaar maken van verdeeldheid en racisme. "Je kunt niet negeren wat er gebeurt", voegt Bell zelf toe. "Ja, een petitie helpt, maar je mond opendoen ook."