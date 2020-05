Taylor Swift heeft vrijdag stevig uitgehaald naar Donald Trump. De dertigjarige popzangeres vindt dat de Amerikaanse president zich hypocriet opstelt in de protesten in de stad Minneapolis tegen de dood van George Floyd.

"Nadat je je hele presidentschap de vuren van blanke suprematie en racisme hebt aangestoken, heb je nu het lef om morele superioriteit te veinzen voordat je geweld dreigt? Wanneer de plundering begint, begint de schietpartij??? We stemmen je in november naar huis", schrijft Swift vrijdag op Twitter.

Swift reageert daarmee op een bericht van Trump, die via Twitter aankondigde dat "het schieten begint als de plunderingen beginnen" in de Amerikaanse stad Minneapolis. Twitter heeft het bericht van Trump afgeschermd en voorzien van de waarschuwing dat het schrijfsel geweld verheerlijkt.

In Minneapolis protesteren sinds dinsdag duizenden mensen tegen de dood van George Floyd, een zwarte man die maandag vanwege zuurstofgebrek overleed nadat een agent een knieklem bij hem had gezet. De agent werd vrijdag aangehouden.

Ondertussen worden de demonstraties in de stad steeds heviger. Zo zijn er meerdere winkels en een politiebureau in brand gestoken. De nationale garde is vrijdag ingeschakeld om toe te zien op de veiligheid in Minneapolis.