Boer Geert en zijn vriendin Ingrid zijn niet langer bij elkaar. De 52-jarige oud-deelnemer van Boer zoekt Vrouw leerde Ingrid kennen na de opnames van het programma en liet een paar weken geleden nog weten dat het "keigoed" tussen hen ging.

Zijn ex Ingrid liet eerder deze week echter via Instagram weten dat de relatie voorbij is. Ze vertelt dat ze "veel shit" over zich heen kregen en dat Geert op dit moment even niets wil. "Het is einde verhaal."

In Boer zoekt Vrouw zag de kijker al dat het misging tussen Geert en Angela, een van de vrouwen die hij had uitgenodigd voor een logeerpartij. Tijdens een reünie liet Geert weten gelukkig te zijn met Wendy.

Kort daarna vertelde Geert dat deze relatie voorbij was en hij inmiddels een relatie met Ingrid had. Zij had de boer zelf benaderd nadat ze hem op televisie had gezien.