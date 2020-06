Net als veel andere horecacollega's opent Robert ten Brink maandag weer zijn café en terras voor maximaal dertig mensen. De presentator, die sinds vorig jaar eigenaar is van café Heuvel aan de Prinsengracht in Amsterdam, vertelt in gesprek met NU.nl wat hij van de eerste dagen verwacht.

"Een raar moment", zegt Ten Brink over de opening van zijn café, dat vanwege de coronamaatregelen bijna drie maanden dicht is geweest. "Niemand weet hoe het gaat worden, we moeten het maar zien."

Ten Brink en zijn collega's kunnen volgens de RIVM-regels tien tafels buiten plaatsen en ongeveer zes mensen binnenlaten.

"Er staan plastic schotten tussen, we serveren geen hapjes en de biertank is al gevuld. Hoe het er in de praktijk gaat uitzien, weten we volgende week pas. Het kan een enorme stormloop worden of juist niet. Ik hoop in elk geval dat de vaste klanten binnen de kleinere ruimte rustig kunnen terugkomen."

Afgelopen week was Ten Brink weer in zijn café en hij kon zich toen moeilijk voorstellen dat er weer mensen gaan zijn. "Het is een raar idee dat het daar weer gaat leven. Het is nu een doods hok, waar het normaal een café is waar mensen steeds binnenstappen en waar gelachen wordt. Ineens is het een ruimte waar wat stoelen staan, het ziet er een beetje triest uit."

'Houden hoofd wel boven water'

De afgelopen tijd hebben Ten Brink en zijn collega's café Heuvel in een nieuw jasje gestoken. "We hebben de bar opgefrist, nieuwe apparatuur erin gezet en de wc's vervangen. Dat wilden we een half jaar geleden al doen, maar zeiden toen: dan moeten we een paar dagen dicht, dat kan toch niet?"

Zorgen over het voortbestaan van de horecagelegenheid in Amsterdam heeft de RTL-presentator niet. "We houden het hoofd wel boven water. Mijn partner en ik doen dit echt als hobby, we hoeven er zelf niets aan te verdienen, dat scheelt enorm. Maar er zijn veel kleine kroegbazen die met schulden zitten. Voor hen worden de komende weken veel spannender."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.