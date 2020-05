Nieuwslezer Henk Blok (52), die onlangs aankondigde voorlopig te stoppen met zijn werk als nieuwslezer bij Radio 538 omdat hij kampt met de ziekte sarcoïdose, hoopt nog een reis te kunnen maken. Wegens de coronacrisis zit reizen er voorlopig niet in en Blok kampt met steeds meer klachten wegens zijn ziekte.

Sinds vijftien jaar lijdt de nieuwslezer aan sarcoïdose, een ziekte waarbij er spontaan ontstekingen in het lichaam ontstaan. Daarom besloot hij voorlopig te stoppen met werken, om te kunnen genieten van zijn gezin "nu het nog kan", vertelt Blok in gesprek met het AD.

"Ik heb minder gevoel in mijn benen, omdat de zenuwbanen zijn aangetast. De motoriek wordt slechter en ik val vaker", aldus Blok, die vrijdag voor het laatst te horen is in de ochtendshow van Frank Dane.

Het liefst maakt hij de komende maanden een mooie reis, maar dat lijkt lastig nu verre vakanties wegens de coronacrisis niet mogelijk zijn. Als hij en zijn gezin weer kunnen reizen, heeft Blok Madagascar en IJsland uitgekozen als eerste bestemmingen. "Het liefst willen we ook naar verre oorden, zoals Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Suriname. Laten we hopen dat een van die bestemmingen nog lukt."

Vanaf komende maandag is Roelof Hemmen te horen als nieuwslezer in de show van Frank Dane. Het is de bedoeling dat Blok weer terugkeert bij een van de zenders van Talpa Radio, maar hij zal niet meer het nieuws presenteren in de ochtendshow van Radio 538.