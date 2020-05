Pamela Anderson ontkent het verhaal dat ze eerder dit jaar twaalf dagen getrouwd zou zijn geweest met Jon Peters. Volgens de actrice en model was er geen sprake van een huwelijk, vertelt ze aan The New York Times.

"Ik was niet getrouwd", zegt Anderson over de romance met filmproducent Peters, met wie ze al dertig jaar bevriend was. "Het was een klein moment dat kwam en ook weer wegging. Er was echter geen trouwerij, er was niets. Het is alsof het nooit is gebeurd. Dat klinkt misschien bizar, maar zo is het."

Ze vertelt dat het 'moment' met Peters plaatsvond nadat ze enkele weken in India was om te mediteren. "Het was een kleine wervelwind en zo weer voorbij. Het was geen fysieke relatie, maar een vriendschap." Volgens Anderson werden er geen harten gebroken, maar hebben de twee ook geen contact meer met elkaar.

Eerder werd al gespeculeerd dat de papieren van hun huwelijk nog niet waren ondertekend en er daarom niet officieel sprake was van een huwelijk en scheiding. De 52-jarige Anderson en de 74-jarige Peters hadden ruim dertig jaar geleden ook een relatie, na een ontmoeting in The Playboy Mansion in 1984.

Anderson zegt vaak te horen te krijgen dat ze vijf keer is getrouwd, maar houdt het zelf bij drie keer. "Ik weet niet waarom mensen dat denken. Ik ben getrouwd geweest met Tommy (Lee, drummer van Mötley Crüe, red.) Bob (Ritchie, de echte naam van zanger Kid Rock, red.) en Rick (Salomon, pokerspeler, red.) en dat is het."

De actrice die doorbrak met haar rol in Baywatch sluit niet uit dat ze nog eens in het huwelijksbootje stapt. "Dat zou ik zeker willen, maar dan wel voor de laatste keer."