Model Romee Strijd is in verwachting. Het model en haar man Laurens van Leeuwen laten via Instagram weten dat ze voor het eerst ouders worden.

De 24-jarige Strijd schrijft op het sociale medium dat ze dankbaar is voor de zwangerschap, nadat ze twee jaar geleden te horen kreeg dat ze PCOS, een aandoening aan de eierstokken, heeft. PCOS kan invloed hebben op de vruchtbaarheid, waardoor het model vreesde niet zwanger te kunnen worden.

"Moeder worden en een gezinnetje stichten met Laurens was altijd mijn grote droom", schrijft ze. Strijd kwam erachter dat de aandoening bij haar werd versterkt door stress in haar lichaam. Ze gooide haar levensritme om en nam meer rust en werd na zeven jaar weer ongesteld.

Strijd richt zich naar de vrouwen die met vergelijkbare problemen ook zwanger proberen te worden. "Geloof in jezelf en wees aardig voor je lichaam. Laat de negatieve gedachten het niet van je winnen."

Strijd en de 29-jarige Van Leeuwen, die al sinds hun tienerjaren samen zijn, trouwden in 2018 in het geheim om praktische redenen met elkaar.