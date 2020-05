De familie Meiland heeft het nu écht gemaakt, Boris Johnson gaat sporten bij de koningin en Nikkie Plessen haalt uit naar de buurman. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Met de stijgende temperaturen, de langere dagen en alles wat steeds normaler wordt, brandt er één vraag op ieders lippen: kunnen we met vakantie? Niets liever willen we dan met mondkapje op de camping in Italië zitten, of met desinfecterende handgel gezellig een hapje eten aan de Costa Brava. Alles voor het vakantiegevoel!

Een officiële go hebben we nog niet gehad van Mark Rutte en dus wachten de campings, B&B's en hotels geduldig op onze komst. De annuleringen zijn inmiddels allemaal teruggeboekt of uitbetaald in waardebonnen en dus willen de eigenaren niets liever dan dat we allemaal weer langskomen.

Martien Meiland is het ook zat: de annuleringen blijven maar opstapelen en zelfs als Chateau Marillaux de deuren weer mag openen, zullen er allerlei strenge regels zijn waar de familie en hun gasten aan moeten voldoen. Niks gezellig met elkaar aan de lange tafel zitten, of een wijntje op het kleine terrasje: voldoende afstand is de bedoeling.

De familie vindt het maar ongezellig en nu ze wekenlang opgesloten hebben gezeten, is alles in huis wel zo'n beetje verbouwd en is het tijd voor weer meer afwisseling. Martien stond deze week Shownieuws te woord en vertelde dat zelfs de kleine Claire een mondkapje op moet als ze het kasteel verlaten: echt vakantiegevoel krijg je er niet bij.

Hoewel de familie de inkomsten vanuit het chateau flink heeft zien dalen door de crisis, vermoedden de kenners aan de desk van het entertainmentprogramma dat er geen financiële problemen voor Martien en consorten waren, met de flinke duit die John de Mol hen ongetwijfeld betaalt voor het grote succes van de serie.

Financieel zou het zelfs zo goed gaan dat het privévliegtuig waarin Montana naar Frankrijk vloog door de familie zelf werd gehuurd, zo werd geopperd. Ook een verhaal dat John het betaald had voor de familie kwam voorbij. Uiteindelijk blijkt het verhaal toch iets anders te zitten: de programmamakers moesten voor het einde van het seizoen naar Frankrijk en huurden een privévliegtuig. Montana kon makkelijk mee en werd zo herenigd met haar ouders en zus.

Eindelijk weer sporten

Iedereen die zich de afgelopen weken rond heeft gegeten en geen moment heeft nagedacht over wat beweging kan opgelucht ademhalen: vanaf 1 juli mogen we gewoon weer naar de sportschool. Eindelijk de extra kilo's er af werken, zodat we als we ooit weer naar kantoor mogen, strak getraind achter onze computers kunnen gaan zitten.

Niet voor iedereen is dat een oplossing: als je ouder bent, of in de risicogroep valt, is er geen sprake van dat je met een lesje yoga meedoet, of je in het zweet werkt op een fitnessapparaat. Dan ben je aangewezen op YouTube of de Stairmaster die je ooit eens hebt gekocht bij TellSell.

Boris Johnson pakt het iets anders aan: hij kan nadat hij corona heeft gehad niet zijn gebruikelijke rondje rennen en zijn eigen tuin heeft niet de afmetingen om echt iets voor elkaar te krijgen. De Britse premier heeft daarom koningin Elizabeth gevraagd of hij niet bij haar kan komen sporten.

Niet dat de queen en haar man een enorme fitnessruimte hebben waar Boris nu iedere dag in de machines hangt, maar gewoon een rondje door de tuin van Buckingham Palace is voldoende om gezond te blijven. En twee vliegen in één klap, want voor Elizabeth moet het toch leuk zijn dat er eens iets heel anders in haar achtertuin te zien is.

Buurman, wat doet u nu?

Burenruzies zijn zo oud als de mens zelf. Niet voor niets zijn er hele televisieprogramma's omheen bedacht, moet er worden bemiddeld door de gemeente en verhuizen mensen soms uit pure wanhoop. Een vervelende buurman, kan je leven flink verpesten.

Tijdens de coronacrisis zitten we allemaal meer thuis dan we gewend zijn en dan merk je ineens hoe vervelend sommige mensen echt zijn. Bovenburen die harde muziek draaien, onderburen die barbecueën onder je slaapkamerraam en buren van beide kanten die de kat loslaten in jouw tuin voor de grote boodschap: echt onwijs irritant, andere mensen.

Ook als bekende Nederlander ontkom je niet aan de terreur die een vervelende buurman heet. Nikkie Plessen werd een week geleden in zowel Privé als Weekend aan de schandpaal genageld omdat zij haar biro (een soort mini-auto) op de stoep zet, al jaren aan het verbouwen is en dreigt de hele straat op te kopen.

Een buurman vertelde dat het zo uit de hand was gelopen, dat Nikkie zijn plantjes stuk had gemaakt. Onzin, het hele verhaal, verklaarde de presentatrice via haar manager aan NU.nl en wilde verder niks zeggen. Maar haar man stond er anders in en vertelde een week later uitgebreid aan Privé hoe de buurman in kwestie Nikkie al jaren uitscheldt en te veel drinkt en het allemaal totaal onterecht is.

Ook Nikkie pakte uiteindelijk haar podium: bij RTL Boulevard, waar ze zonder enig tegenstribbelen van haar collega's haar buurman voor paal zette en duidelijk maakte dat het echt niet aan haar lag. Toch handig, zo'n plekje aan de desk.