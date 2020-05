Wesley Sneijder spreekt zijn ex Yolanthe Cabau nog regelmatig, vertelt hij in een videogesprek met Shownieuws. De oud-voetballer sluit dan ook niet uit dat de twee ooit weer bij elkaar komen.

"De ene dag verloopt beter dan de andere", aldus Sneijder in het videogesprek. "We hebben contact, dus wat dat betreft gaat het goed." Hij weet niet of Cabau en hij ooit weer bij elkaar komen. "Niemand kan in de toekomst kijken, we zien wel wat er gaat gebeuren."

Sneijder woont op dit moment in Nederland, waar hij samen met zijn broertje Rodney bezig is met het oprichten van een bedrijf in online marketing. Cabau verblijft momenteel in Los Angeles samen met hun vierjarige zoontje Xess Xava.

De oud-voetballer laat aan Shownieuws weten de afstand vervelend te vinden, maar dat hij er het beste van probeert te maken. "Het is een kwestie van positief blijven en veel FaceTimen."

Cabau: 'Niet meer genoeg om voor te strijden'

Cabau zelf laat weinig los over de situatie tussen Sneijder en haar. "Ik denk niet dat ik daar nu verder op in moet gaan", vertelde ze woensdagavond in RTL Boulevard.

Eerder deze maand vertelde Cabau in gesprek met Grazia dat de breuk niet plotseling kwam en er veel is gebeurd. "Op een gegeven moment was er te veel verdriet, viel het vertrouwen weg en was er niet meer genoeg om voor te strijden."