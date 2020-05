Sasha Pieterse is in verwachting van haar eerste kind, meldde ze woensdag op Instagram. De Zuid-Afrikaanse actrice maakte bekend dat ze in oktober is uitgerekend.

De 24-jarige Pieterse, bekend van haar rol als Alison DiLaurentis in de serie Pretty Little Liars, maakte het nieuws wereldkundig op de dag dat ze twee jaar getrouwd was met haar partner Hudson Sheaffer.

"We hopen dit lieve mensje in oktober te verwelkomen", schreef Pieterse bij een foto waarop Sheaffer een kus geeft op haar buik. "Vandaag zijn we twee jaar getrouwd en er is geen beter moment om onze blijdschap te delen dan op de dag dat onze levens voor altijd veranderden."

Sasha Pieterse maakt op Instagram wereldkundig dat ze in verwachting is van haar eerste kind. (Foto: Instagram/Sasha Pieterse)