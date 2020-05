Peter R. de Vries heeft besloten zijn functie als directeur van het advocatenkantoor De Vries & Kasem neer te leggen. De misdaadverslaggever richtte het kantoor in 2017 op, samen met onder anderen zijn zoon Royce.

De presentator begon het kantoor drie jaar terug omdat hij regelmatig gevraagd werd mensen te helpen, vertelde hij destijds. "Ik ontvang dagelijks een groot aantal hulpverzoeken en noodkreten van slachtoffers, nabestaanden, verdachten et cetera. In veel van die zaken is een advocaat onontbeerlijk. Als directeur van De Vries & Kasem kan ik deze mensen beter bedienen. Met name op het gebied van internetcriminaliteit staan slachtoffers vaak in de kou."

De Vries is geen advocaat of jurist en kon alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van cliënten en op eigen titel "advies- en deskundigenwerkzaamheden" verrichten.

Het advocatenkantoor stond de laatste jaren een groot aantal bekende Nederlanders bij in de rechtszaal. Zo verdedigden ze Bridget Maasland in de zaak die zij aanspande tegen weekblad Privé en stonden ze Rossana Kluivert bij in haar verloren zaak tegen AVROTROS en het programma Opgelicht.