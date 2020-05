Willibrord Frequin is in het geheim getrouwd, blijk uit een fragment uit het reisprogramma Beter Laat Dan Nooit dat Katja Schuurman deelt via Instagram. De presentator onthult tegen de presentatrice dat hij en zijn echtgenote de pers van zijn bruiloft wilde weren

Volgens Frequin trad hij "een half jaar" voor de opnames van Beter Laat Dan Nooit in het huwelijk. In De Telegraaf vertelt de presentator dat hij "bewust" op 29 juli, de verjaardag van zijn vader, is getrouwd met Gesina Lodewijkx in het stadhuis van Laren.

De 78-jarige Frequin is sinds 2011 samen met de 58-jarige Lodewijkx. In 2014 zag de presentator af van een huwelijk met zijn vriendin. "Het gaat ook goed tussen ons zonder dat we getrouwd zijn", lichtte hij dat toen toe.

Frequin was drie keer eerder getrouwd. In 2010 strandde zijn huwelijk met Susan Rastin na drie jaar.

Willibrord Frequin onthult zijn huwelijk tegen Katja Schuurman (Beeld: Instagram/Katjaschuurman | RTL 4)