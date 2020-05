Demi Lovato vond het soms "verwarrend en dramatisch" om op te groeien als Disney-ster, vertelde ze zondag in de podcast In Bed with Nick and Megan.

"We zijn bij Disney Channel opgegroeid en zijn allemaal rond dezelfde leeftijd. Miley Cyrus, Selena Gomez, de Jonas Brothers en zelfs de cast van High School Musical. Iedereen groeide samen op", vertelde ze aan presentatoren Megan Mullally en Nick Offerman.

"Het was een klein groepje kinderen dat zich niet echt in anderen herkende, dus we bleven een beetje bij elkaar. We noemden het 'Disney High'. We gingen met elkaar daten en raakten met elkaar bevriend. We kregen ruzie, maakten het uit, het was gewoon verwarrend en dramatisch. Dat is 'Disney High'."

Het is niet voor het eerst dat Lovato over haar voormalige Disney Channel-vrienden spreekt. Eerder deze maand liet ze in een interview in Harper's Bazaar weten dat ze tegenwoordig eigenlijk alleen nog contact heeft met Cyrus. "Ze is geweldig. Ik hou zielsveel van haar en zal dat altijd blijven doen."