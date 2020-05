Irene Moors vond het in eerste instantie lastig toen Carlo Boszhard meer ging samenwerken met zijn vriend Herald Adolfs. De presentatrice heeft die gevoelens meteen uitgesproken, vertelde ze maandag in het programma Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's.

Boszhard, die al meer dan tien jaar een relatie heeft met Adolfs, maakt samen met hem het programma De TV Kantine. Dit was voor Moors wel even wennen. "Sinds Herald er is, doet hij natuurlijk ook meer dingen met hem. In het begin vond ik het wel lastig dat hij met Herald ging overleggen, terwijl hij dat voorheen met mij deed", aldus de presentatrice.

Ze besloot dit meteen bespreekbaar te maken, omdat een samenwerking anders niet meer zou werken. "Als je iets hebt dat irriteert en dat alleen maar groter laat worden, wordt het een grote etterbuil die toch een keer openbarst en je moet voorkomen dat het gaat ontsteken."

Op de vraag of ze nog eens een programma als Life 4 You (dat eerder Life & Cooking heette) gaan maken, antwoordden ze bevestigend. "Ik weet 100 procent zeker dat wij dat weer gaan doen", zei Boszhard.

Boszhard en Moors waren van 1993 tot 1999 samen te zien in het kinderprogramma Telekids. Daarna presenteerden ze samen programma's als Life & Cooking en De Carlo & Irene Show. Daarnaast persifleren ze samen bekende mensen in De TV Kantine.