Lucille Werner heeft er een hekel aan zichzelf te zien op televisie. De 52-jarige presentatrice kijkt daarom nooit haar eigen programma's terug.

"Naar jezelf kijken is bijna leedvermaak: ik zie elk foutje", aldus Werner in gesprek met de VARAgids.

De presentatrice stond jarenlang achter de desk bij Lingo en is nu voice-over voor het programma Kleine mensen, grote dromen, van KRO-NCRV. De verhalen van de mensen die in het programma voorbijkomen, gaan haar aan het hart. "Ik had zelf wel wat meer het menselijke verhaal willen zien. Deze Engelse reeks is soms zo over the top, alsof je naar een freakshow kijkt."

Werners echtgenoot Servaas Snoeijers, die werkzaam is als regisseur, vertelt in gesprek met het weekblad dat hij en zijn vrouw meestal sparren als zij een programma-idee heeft. Haar iets uit het hoofd praten is er echter niet bij.

Werner: "Ik ben héél eigenwijs. Als ik ergens m'n zinnen op heb gezet, komt het er ook."