Elon Musk en Grimes hebben de naam van hun pasgeboren baby enigszins aangepast. De zangeres bevestigt op Instagram dat de naam van hun zoon is veranderd van X Æ A-12 in X Æ A-Xii.

Musk en zijn vrouw baarden eerder deze maand opzien toen ze de naam van hun zoon bekendmaakten. Grimes werd via Instagram gevraagd of de naam veranderd was en antwoordde dat haar zoon nu X Æ A-Xii heet.

Een volger van de zangeres vroeg zich af of dit iets te maken heeft met de wet in de Amerikaanse staat Californië waardoor het niet mogelijk zou zijn cijfers te gebruiken in een naam. Grimes reageerde dat ze Romeinse cijfers mooier vond staan en daarom heeft gekozen voor Xii in plaats van het cijfer 12.

Musk, CEO van Tesla, zei eerder in de podcast The Joe Rogan Experience dat het grootste deel van de naam door Grimes werd verzonnen en hij alleen het A-12-gedeelte had toegevoegd.

Voor de 32-jarige Grimes is X Æ A-Xii haar eerste kind. Musk (48) heeft zes kinderen uit een vorig huwelijk. Zijn eerste zoon, Nevada, overleed in 2002 toen hij slechts tien dagen oud was. Grimes en Musk hebben twee jaar een relatie.