Queen-gitarist Brian May heeft onlangs een kleine hartaanval gehad, waarna hij in het ziekenhuis een operatie onderging waarbij drie stents werden geplaatst.

De 72-jarige May bleek namelijk drie geblokkeerde aders te hebben, vertelt hij in een video op Instagram.

De gitarist had daarvoor al dagen last van een ander euvel, een gescheurde bilspier, dat hij had opgelopen tijdens het werken in de tuin. Toen de pijn niet wegging, kreeg hij in het ziekenhuis een nieuwe MRI-scan waaruit bleek dat hij last had van een beknelde zenuw in zijn onderrug.

"Ik had verschrikkelijke pijn, alsof iemand met een schroevendraaier in mijn rug stak", aldus May.

Kort daarna kreeg hij pijn op zijn borst, waarna in het ziekenhuis de hartaanval werd vastgesteld. "Ik dacht altijd dat ik een gezonde man was, maar ik had dood kunnen gaan. Inmiddels gaat het goed met me."