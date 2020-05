Demy de Zeeuw heeft nooit een jetsetleven geleid. De oud-voetballer heeft weliswaar met Balr een luxemerk opgebouwd, maar is zelf wars van opscheppen met zijn vermogen. Dat zegt hij in Quote.

"Zie je mij al in een nachtclub met kristallen, blingbling en 30.000 euro aan champagne? Niet hè?", aldus de 37-jarige voormalig topsporter die onder meer speelde voor AZ, Ajax en Spartak Moskou.

"Er is een bekend onderzoek over Engelse voetballers die zijn gestopt. Het blijkt dat 70 procent binnen vijf jaar failliet is gegaan. Gewoon, door gekdoenerij en dwaze keuzes. Ze kopen een restaurantje, dan weer een nachtclub, zonder enige kennis van zaken. Het is puur geld verbranden."

Om dat lot te ontwijken, richtte De Zeeuw (samen met aandeelhouders Eljero Elia en Gregory van der Wiel) in 2013 het kledingmerk Balr op. Het bedrijf groeide de afgelopen jaren uit tot een van de favoriete merken van voetballers en voetbalfans. Daarnaast houdt De Zeeuw zich ook bezig met het socialemediaplatform 433, dat op Instagram bijna 30 miljoen volgers heeft.

'Zijn schoen bleef in mijn mond steken'

Tijdens de halve finale van het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika, raakte De Zeeuw geblesseerd tijdens een duel met zijn Uruguayaanse tegenspeler Martín Cáceres.

"Hij wilde een omhaal maken, maar ik kopte de bal weg. Zijn schoen bleef in mijn mond steken. M’n hele gebit stond schots en scheef; alles moest eruit."

De ondernemer wordt nog steeds aan zijn gebit behandeld: "Het heeft mij inmiddels 25.000 euro gekost. Eigenlijk zou de KNVB dat moeten vergoeden, maar ik heb nooit iets gehoord, dus heb ik het uit eigen zak betaald. Daarom lach ik nu zoveel."