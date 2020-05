Zangeres Doja Cat heeft gereageerd op de verhalen die op sociale media de ronde doen. De zangeres, die met Say So een hit scoort, heeft volgens Twitter-gebruikers racistische uitspraken gedaan. Via Instagram laat ze maandag weten dat dit niet klopt.

Op Twitter deelden verschillende mensen verhalen over Doja Cat, die eigenlijk Amalaratna Zandile Dlamini heet. Zo zou de zangeres in chatrooms racistische uitspraken hebben gedaan en schreef ze het nummer Dindu Nuffin waarin ze slachtoffers van politiegeweld belachelijk zou maken.

De zangeres biedt op Instagram haar excuses aan voor Dindu Nuffin, maar ontkent ooit racistische uitspraken te hebben gedaan in chatrooms. Doja Cat zegt het nummer te hebben geschreven vanuit haar eigen ervaringen en er niemand mee te hebben willen beledigen.

"Ik heb van kind af aan openbare chatrooms gebruikt, terwijl het beter was geweest als ik sommige chatrooms niet had bezocht. Ik heb echter nooit deelgenomen aan racistische gesprekken. Iedereen die ik mogelijk beledigd heb, bied ik mijn excuses aan", aldus de zangeres.

"Ik begrijp wat voor invloed dit kan hebben en neem het heel serieus. Ik hou van jullie allemaal en het spijt me als ik jullie boos of verdrietig heb gemaakt. Zo ben ik niet en ik wil dat jullie allemaal laten zien. Dankjewel."