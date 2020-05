Een kopie van de ring die de in januari overleden basketballer Kobe Bryant ontving na het winnen van het NBA-kampioenschap in 2000 met de Los Angeles Lakers heeft op een veiling 206.080 dollar (ongeveer 180.000 euro) opgebracht. Dat meldt veilingwebsite Goldin Auctions. Bryant liet zijn kampioenschapsring namaken als cadeau voor zijn moeder.

Na een openingsbod van 15.000 dollar werd het eindbedrag voor de ring, in bezit van een verzamelaar, bereikt in twintig biedingen. De koper van de 14 karaats ring met veertig ingelegde diamanten is onbekend. Vrijdag brachten andere memorabilia van Bryant in totaal 185.000 euro op.

De kopie van de kampioenschapsring is kleiner dan het origineel, zodat hij om de vinger van Bryants moeder paste. In mei 2013 sleepte de basketballer zijn moeder Pam Bryant voor de rechter. Hij beweerde dat zij spullen van hem gestolen had en voorkwam met de rechtszaak tijdelijk dat ze de ring zou verkopen.

In januari kwam Bryant op 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikopterongeluk in Californië. Ook de andere acht inzittenden, onder wie zijn dertienjarige dochter Gianna, overleefden het ongeluk niet.