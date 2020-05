Kris Jenner zegt in een bonusscène van Keeping Up with the Kardashians dat ze zich gelukkig voelt over haar seksleven met Corey Gamble. "Ik heb altijd zin in seks", aldus Jenner.

Volgens de 64-jarige Jenner moet er wel iets mis zijn met haar relatie met haar 39-jarige vriend Corey Gamble, omdat ze "altijd in de stemming" is.

"Corey is als een wandelend, pratend lied van Luther Vandross. Hij is altijd sexy", voegt ze lachend toe.

Als haar vriendin Faye Resnick opmerkt dat Jenners relatie klinkt alsof het "te mooi is om waar te zijn", antwoordt de realityster: "Ja, dat begint me bang te maken. Corey is bij iemand die veel ouder is. En ik denk dat als je ouder wordt, je niet in de stemming moet zijn."

Jenner is blij dat ze het er met haar vriendin over kon hebben, omdat dochters Khloé Kardashian en Kendall Jenner niet bepaald enthousiast over het onderwerp waren. "Mijn meiden hadden er moeite mee dat ik een leven heb en een vrouw ben met hormonen", aldus Jenner.