Prins William zegt in een nieuwe documentaire Football, Prince William and Our Mental Health dat de "levensveranderende" ervaring om vader te worden emoties opriep die hij voelde na de dood van zijn moeder, prinses Diana. Dat meldt BBC.

Met voormalig profvoetballer Marvin Sordell, die opgroeide zonder vader, besprak prins William hoe het is om trauma te verwerken.

"Ik denk dat als je iets traumatisch hebt meegemaakt, je emoties bij grote gebeurtenissen terugkomen omdat je in een heel andere levensfase zit. En er is niemand om je een beetje te helpen, ik vond dat soms overweldigend."

Prins William zei dat emoties "uit het niets kunnen komen", als je het niet verwacht of het idee hebt dat je het al hebt afgesloten.

In de documentaire, die gedurende een jaar werd gefilmd, spreekt prins William, die voorzitter is van de Engelse voetbalbond, met voetballers, managers en fans over mentale gezondheid.

Prins William en zijn jongere broer Prins Harry hebben via hun Heads Together-campagne voor geestelijke gezondheid steeds meer gesproken over de impact die de dood van hun moeder op hen had.

Football, Prince William and Our Mental Health is op 28 mei te zien op BBC1.