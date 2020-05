Britt Dekker vindt het tijdens de coronacrisis moeilijk om te zeggen dat het goed met haar gaat, vertelt ze zaterdag in gesprek met Simon Keizer in diens vodcast Ik & Simon. De presentatrice is bang om mensen met wie het minder goed gaat met de neus op de feiten te drukken.

"Als iemand het nu vraagt, zit ik wat langer te denken omdat het de tijd van corona is", aldus Dekker tegen haar idool. "Je wilt een ander niet in een hoekje drukken omdat die alleen in zijn kamer zit."

Dekker probeert zich tijdens de coronacrisis in te houden als mensen vragen hoe het met haar gaat. "Ik probeer een soort middenweg te zoeken: 'Het gaat wel goed, ik heb nog werk maar niet teveel, het gaat niet slecht.'"

Dekker was vroeger een groot fan van Nick & Simon en al in de beginperiode van het muzikale duo verliefd op Keizer. "Toen mijn vriend gisteren tegen mij zei dat jij ook maar een mens bent, antwoordde ik: 'Simon is bijna geen mens meer, hij is van een andere aarde'", bekent de 28-jarige presentatrice aan de 36-jarige zanger.

Over Keizer zei Dekker in december in het programma Opgezadeld met Britt dat ze het leuk zou vinden om een kind, verwekt door de zanger, te kunnen kopen. De presentatrice vertelt in Ik & Simon tegen Keizer dat ze bang is dat 90 procent van de tijd het leven met kinderen niet uit een roze wolk bestaat.

