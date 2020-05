Dave Roelvink heeft geen ernstige afwijkingen in zijn gezicht die de zenuwtrekken van eind april konden veroorzaken. Dat blijkt vrijdag uit een MRI-scan.

"Ze hebben alles onderzocht om het te kunnen uitsluiten", zegt de dj in zijn Instagram-stories. "Dus ook echt lijpe dingen als een hersentumor en dat soort dingen hebben ze onderzocht. Maar er is in ieder geval niet iets heel ernstigs aan de hand."

De gezichtsspieren van Roelvink begonnen zich eind april willekeurig samen te spannen, nadat eerder een ooglid dik werd en zijn mondhoeken naar beneden hingen. Hij vermoedde zelf dat hij allergisch was voor een stofje in de oogdruppels die hij gebruikte, maar een CT-scan legde dat niet bloot.

Nu blijkt dat zijn hals aan de basis staat van de problemen. "Dat kan ik met botox gaan behandelen. Botox ontspant je spier. Dat prikken ze er dan in en dan verslapt de spier weer."