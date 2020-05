Het is Lady Gaga nog niet gelukt om zonder alcohol door het leven te gaan, maar ze voelt zich daar niet schuldig over. De zangeres is blij dat ze ondanks haar eerdere trauma's nog leeft en doorgaat met haar leven, vertelde ze donderdag in een podcast met Zane Lowe van Apple Music.

"Ik heb geflirt met het idee om geen drank meer te gebruiken en zo de pijn die ik voelde te overwinnen", aldus Lady Gaga. "Ik ben er nog niet, maar ik flirtte er wel mee tijdens het werken aan mijn aankomende album Chromatica."

Lady Gaga voelt zich niet schuldig omdat ze nog steeds alcohol drinkt. "Ik kan mezelf ervan langs geven omdat ik nog steeds drink, of ik kan gewoon blij zijn dat ik nog steeds leef en doorga. Ik ben niet perfect, maar wel perfect imperfect."

In het verleden kampte Lady Gaga met meerdere depressies. Op haar negentiende werd de zangeres verkracht.

Het is Lady Gaga wel gelukt om te stoppen met roken, nadat haar op 29 mei verwachte album Chromatica klaar was. De zangeres noemt dat "het bizarste en mooiste dat kon gebeuren".