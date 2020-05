Simon Keizer kan niet anders dan zijn haar verplaatsen, Yolanthe Cabau geeft iets meer weg over scheiding van Wesley Sneijder en paniek na tolkwissel. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Je lippen laten opspuiten, wat rimpeltjes weg laten werken of je haren verven: er zijn tegenwoordig talloze mogelijkheden om te verhullen dat je wat ouder wordt. De natuur z'n beloop laten is absoluut niet van deze tijd en het liefst zien we er als wij zeventig zijn nog uit alsof we midden twintig zijn.

Waar de gemiddelde Nederlander al het liefst de uiterlijke schijn ophoudt, is dat natuurlijk nog belangrijker als je regelmatig voor de camera's van paparazzi moet verschijnen, of in een film speelt. Het is dan ook niet voor niets dat met name heel veel bekende dames erom bekend staan regelmatig een bezoekje te brengen aan de kapper of de botoxdokter.

Mannen lopen tegen andere dingen aan als vrouwen: zij zien langzaam hun haarlijn naar achter trekken, maar gelukkig is ook daar tegenwoordig een oplossing voor. Deze week bleek dat ook Simon Keizer niet vies is van een oplossing en hij vertelde openhartig in zijn podcast over het verschuiven van zijn haargrens.

"Dit weet mijn omgeving, ik maak er ook geen geheim van. Ik heb ook altijd gezegd: als het ter sprake komt, ga ik het niet uit de weg", aldus de 36-jarige zanger die haarzakjes van het ene deel van zijn hoofd liet verplaatsen naar zijn kruin, waar het haar langzaam verdween.

Simon hoopt met zijn openheid een lans te breken voor andere mannen met dezelfde onzekerheid. Het is immers niet meer dan normaal dat je werkt aan wat je dwarszit.

Geen vertrouwen, geen strijd

Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder maakten in maart 2019 al bekend uit elkaar te gaan, maar van een scheiding kwam het maar niet. Of dat nou lag aan dat wij allemaal niet begrepen hadden dat uit elkaar gaan in een huwelijk niet per se een scheiding is, of dat Wesley en Yolanthe nog niet helemaal klaar waren voor een definitief einde, bleef een hele tijd in de lucht hangen.

Beide partijen hielden stijf de kaken op elkaar. Terwijl entertainmentminnend Nederland probeerde te ontdekken wat er nu precies was gebeurd, stonden de twee amper de pers te woord en lieten op sociale media weinig doorschemeren.

Tot deze week, toen Yolanthe de mogelijkheid kreeg gasthoofdredacteur te zijn van Grazia en in ruil daarvoor iets meer weg gaf over de plotselinge breuk. "Het is bij ons echt niet zo dat er één dingetje is gebeurd en dat we toen meteen de handdoek in de ring hebben gegooid."

De actrice en presentatrice vertelde openhartig dat de scheiding nog niet rond is en hoeveel verdriet ze heeft gehad en nog steeds voelt. "Sommige momenten voel ik me heel sterk en kan ik de hele wereld aan; dan kijk ik vooruit en niet achteruit. Maar er zijn ook dagen - zeker nu ik veel op mezelf aangewezen ben - dat ik wat minder sterk ben en dingen zo graag anders had gezien. Maar zo is het nu eenmaal niet gelopen."

Wesley en Yolanthe hebben echt hun best gedaan om de relatie stand te laten houden. "Je wilt het een eerlijke kans geven, en daarna wéér en wéér, en daarnaast ook elkaar beschermen. Maar op een gegeven moment was er te veel verdriet, viel het vertrouwen weg en toen was er niet meer genoeg over om voor te strijden."

Hoop op een hereniging lijkt gevlogen, maar Yolanthe gelooft nog in de liefde. "Ik ben een romantisch persoon en heb veel voorbeelden om me heen gezien van mensen die na vijftig jaar nog steeds elkaars hand vasthouden. Maar ja, mensen doen elkaar soms ook onbewust pijn met bepaalde keuzes."

Waar is Irma?!

Nu we allemaal thuis zitten, kunnen we ons toch meer druk maken over de kleine dingen. Zo kwam het dat deze week Twitter op z'n kop stond toen gebarentolk Irma Sluis halverwege de persconferentie van de premier van het toneel verdween en werd vervangen door een andere tolk.

De laatste maanden zijn we toch wel erg gehecht geraakt aan Irma en haar vertolkingen en dat zij zonder verklaring ineens haar vaste plek verliet zorgde voor geschokte reacties. De hashtag #waarisirma werd in het leven geroepen en zo zat er niets anders op dan achteraf een verklaring geven.

Rutte vertelde aan Dries Roelvink dat ook hij er pas twee minuten van tevoren over was ingelicht en verrast was door de ruil, maar ook dat het heel logisch is: tolken is namelijk topsport.

"De reden is dat de vorige persconferentie vrij lang duurde, namelijk een uur. Zo lang kan een tolk niet vol continue aan het werk zijn zonder dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van de vertaling. Na de persconferentie wordt door de pers nog veel vragen gesteld die beantwoord worden en dat moet natuurlijk allemaal getolkt worden. Daarom wisselden twee tolken elkaar nu af", aldus het Nederlands Gebarencentrum op Facebook.

Met Irma is het goed dus, maak je geen zorgen. Ze wil haar armen gewoon wat rust bieden.